تعيين موفد أميركي جديد لدى التحالف ضد داعش

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن السفير جيمس جيفري سيتولى منصبي الموفد الأميركي الخاص لدى التحالف الدولي والمبعوث الأميركي إلى سوريا، بدلا من المبعوث السابق بريت مكغورك الذي استقال من منصبه.

وقال المتحدث باسم الوزارة روبرت بالادينو في بيان إن جيفري سيقوم بالتالي بـ"قيادة وتنسيق جهود وزارة الخارجية لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب انسحابا مسؤولا للقوات الأميركية من سوريا، "بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا، من دون الإضرار بأهداف الولايات المتحدة في سوريا والعراق بما في ذلك الهزيمة الدائمة لداعش".

وكان مكغورك الذي عينه الرئيس السابق باراك أوباما وثبته ترامب في منصبه لتمثيل واشنطن لدى التحالف الدولي، قد أعلن استقالته في 21 كانون الأول/ديسمبر بعد قرار ترامب المفاجئ سحب القوات الأميركية من سوريا.

ويتمركز نحو ألفي جندي أميركي في شمال سوريا غالبيتهم قوات خاصة تدرب قوات محلية من الأكراد على قتال تنظيم الدولة الإسلامية.

المصدر: أ ف ب