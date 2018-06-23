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أميركا تعلق مناورات عسكرية مع كوريا الجنوبية

مبنى البنتاغون

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة تعليق تمرينات عسكرية مع كوريا الجنوبية إلى أجل غير مسمى بهدف دعم المفاوضات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، بحسب بيان للمتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت.

ويأتي ذلك إثر قمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ التي عقدت الشهر الماضي في سنغافورة.

وأعلنت وايت في بيان أن الإيقاف "يشمل مناورات عسكرية محددة" بالتنسيق مع كوريا الجنوبية بما في ذلك مناورات "حارس الحرية" بالإضافة إلى "برنامجي تدريب عسكري بحريين".

وأوضحت وايت أن التمرينات "كانت مزمعة خلال الأشهر الثلاثة القادمة" وفقا للبيان.


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