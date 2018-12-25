غوغل.. تعليم التسويق الرقمي مجانا

ولا ينحصر التسويق الرقمي بمحرك البحث غوغل، إذ توجد أيضا دروس متخصصة تستهدف التسويق عبر شبكات التواصل الاجتماعي وحتى الفيديو.

كشفت غوغل أن منصة " مهارات " الرقمية، المتخصصة بتعليم التسويق الرقمي وأدواته، دربت أكثر من 100 ألف شخص في ثمانية أشهر.

وأطلقت غوغل المنصة في نيسان/ أبريل الماضي بهدف تزويد الراغبين بتحسين مهاراتهم الرقمية بشكل عام، والتعرف على أدوات تساعدهم في تنمية نشاطاتهم التجارية.

ولتستفيد من المنصة عليك اتباع ثلاث نصائح:

أولا، اختيار المهارات والدروس التي تريدها سواء كنت طالبا أو تمثل نشاطا تجاريا.

ثانيا، التعلم كما يناسبك، إذ يمكنك متابعة دروسك في أي وقت عبر الحاسوب أو الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي.

ثالثا، اجتياز امتحان للحصول على شهادة تفيدك في مسيرتك العملية.

وتشير غوغل بحسب موقع مهارات إلى أن لا حدود للتقدم الذي يمكن أن تصل إليه بتعلمك عبر المنصة، حيث يبقى حجم الاستفادة منها منوطا بك وبطموحاتك.

وقدمت غوغل منحا لمؤسسات في الإمارات ومصر تصل قيمتها إلى 650 ألف دولار بهدف تدريب الشباب على المهارات الرقمية.