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تعزيزات إسرائيلية على الحدود مع سورية

قوات إسرائيلية في الجولان- أرشيفة

قال الجيش الإسرائيلي الأحد إنه أرسل تعزيزات من الدبابات والمدفعية إلى المنطقة الحدودية مع سورية في الجولان، كإجراء احترازي بعد احتدام القتال بين قوات النظام وفصائل المعارضة في المنطقة.

وأضاف أن القرار جاء في إطار تقييم عسكري للموقف في المنطقة الشمالية:

وأكد الجيش أن إسرائيل ستواصل سياسة عدم التدخل في الحرب الأهلية السورية.

وارتفعت حركة نزوح المدنيين في اليومين الماضيين نحو الحدود الأردنية والإسرائيلية مع سورية بعد أن كثفت قوات النظام قصفها للبلدات والقرى لخاضعة لسيطرة المعارضة في الجنوب الغربي.

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