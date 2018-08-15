تعرف على موسيقى الريف

موسيقى الريف أو Country Music، نوع شائع من الموسيقى الشعبية الأميركية التي بدأت مع فرق وجماعات غنائية في عشرينيات القرن الماضي.

لم يكن هدف نجومها آنذاك النجومية الفنية، لكن دائرة جمهور هذا النوع الغنائي بدأت تتسع مع الوقت، ليصبح اليوم واحدا من أهم أنواع الموسيقى الغربية.

تتميز موسيقى الريف بتنوع الآلات الموسيقية المستخدمة فيها تبعا لاختلاف نوع الموسيقى.

كما أن القصص التي ترد في الأغاني تكون رومانسية أو دينية وتتأثر بالثقافات والعادات التي حولها.

المزيد عن هذه الموسيقى ومسار تطورها في تقرير وليد الهشلمون.