Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
سوا ماغازين

تعرف على موسيقى الريف

فنان موسيقى الريف جايسون آلدين خلال حفل موسيقي في ولاية تينيسي الأميركية

موسيقى الريف أو Country Music، نوع شائع من الموسيقى الشعبية الأميركية التي بدأت مع فرق وجماعات غنائية في عشرينيات القرن الماضي.

لم يكن هدف نجومها آنذاك النجومية الفنية، لكن دائرة جمهور هذا النوع الغنائي بدأت تتسع مع الوقت، ليصبح اليوم واحدا من أهم أنواع الموسيقى الغربية.

تتميز موسيقى الريف بتنوع الآلات الموسيقية المستخدمة فيها تبعا لاختلاف نوع الموسيقى.

كما أن القصص التي ترد في الأغاني تكون رومانسية أو دينية وتتأثر بالثقافات والعادات التي حولها.

المزيد عن هذه الموسيقى ومسار تطورها في تقرير وليد الهشلمون.

تعرف على موسيقى الريف
Embed
تعرف على موسيقى الريف
by راديو سوا

No media source currently available

0:00 0:04:30 0:00
الرابط

Back to top
XS
SM
MD
LG