تعرف على مواصفات آيماك الجديد

أطلقت آبل الثلاثاء إصدارا جديدا من حاسوب "آيماك"/ (iMac) بمعالج من الجيل التاسع ثماني النواة (8- core i9processors).

وتقول الشركة إن "آيماك" يمتاز بشاشة عرض عالية الوضوح ونقاء عال للصور، ويعمل بنظام تشغيل "macOS Mojave".

ولأول مرة تطرح آبل خيارا للمستخدم يمكنهم من إضافة معالج للصور من "فيغا" من أجل تحسين الأداء لمن يحتاجون العمل على تحرير المقاطع المصورة أو الصور.

ويتوفر الحاسوب بنسختين، بشاشتي عرض 21.5 إنش وأخرى 27 إنشا، ويتراوح سعره بين 1100 دولار و2300 دولار، ويمكنك إضافة تحديثات على الجهاز بحيث يتجاوز سعر النسخة الأعلى منه 5000 دولار.

وهذه أبرز مواصفات الإصدار الجديد:

(iMac 21.5-inch)

المعالج: i8 رباعي النواة ويتوفر بإصدار سداسي النواة

شاشة العرض: يتوفر بإصدارين شاشة (LED) و (Retina 4K)

الذاكرة المؤقتة: يتوفر بإصدارات 8-16-36 غيغابايت

سعة التخزين: يتوفر بأحجام 256 غيغابايت وحتى 1 تيرابايت (Fusion or SSD)

- (iMac 27-inch)

المعالج: i9 سداسي النواة ويتوفر بإصدار ثماني

شاشة العرض: (Retina 5K)

الذاكرة المؤقتة: يتوفر بإصدارات 8-16-36- 64 غيغابايت

سعة التخزين: يتوفر بأحجام 1-2-3 تيرابايت (Fusion or SSD)