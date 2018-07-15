هذه جوائز فيفا في مونديال روسيا

حصل لاعب وسط منتخب كرواتيا لوكا مودريتش على جائزة أفضل لاعب في مونديال روسيا 2018.

وساهم مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني بصورة كبيرة في وصول منتخب بلاده للمباراة النهائية التي انتهت بخسارة كرواتيا أمام فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدفين مساء الأحد في موسكو.

العزاء "الذهبي" للوكا مودريتش

كرة adidas الذهبية رغم خسارة النهائي، وتهاني رئيسة جمهورية كرواتيا!

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وكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على موقعه "كان لصاحب القميص رقم 10 الفضل الكبير في تأهل كرواتيا إلى نهائي كأس العالم، حيث لعب دور المحرك عندما سيطرت كرواتيا على إيقاع اللعب في بداية المباراة".

وأضاف "بغض النظر عن هدفيه وتمريراته الحاسمة في كأس العالم، تحرك بشكل رائع ومن دون توقف في وسط الملعب لتوجيه وتهدئة واختراق دفاعات الخصم بفضل رؤيته الثاقبة".

وحل البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي في المرتبة الثانية، فيما جاء الفرنسي أنطوان جريزمان في المرتبة الثالثة.

أفضل لاعب ناشئ

واختير نجم منتخب فرنسا وباريس سان جرمان كيليان مبابي البالغ من العمر 19 عاما كأفضل لاعب ناشئ في مونديال روسيا.

ولعب مبابي دورا بارزا في تتويج بلاده بلقب كأس العالم بتسجيله أربعة أهداف في مرمى كل من بيرو والأرجنتين وكرواتيا.

وقال مبابي في تصريحات بعد نيله الجائزة "أنا سعيد جدا، لقد كشفت عن طموحاتي في بداية كأس العالم، وهي الفوز باللقب العالمي، نحن فخورون بجعل الفرنسيين سعداء".

وقال موقع فيفا "في سن الـ19 فقط، أبهر مبابي عالم المستديرة الساحرة بسرعته الفائقة واختراقاته النارية".

وأضاف "بفضل هدفيه في مرمى الأرجنتين في الدور ثمن النهائي، أصبح أصغر لاعب يسجل ثنائية في مراحل خروج المغلوب منذ النجم البرازيلي بيليه في 1958".

أفضل حارس

وتمكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا من نيل جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة كأس العالم في روسيا.

ونجح كروتوا في المساهمة في حصول منتخب بلاده على المركز الثالث في مونديال روسيا وهو أفضل مركز تحققه بلجيكا في تاريخ مشاركاتها في بطولات كأس العالم.

هداف المونديال

نجح نجم نادي توتنهام هاري كين في الحصول على جائزة هداف مونديال روسيا بعد تسجيله ستة أهداف.

وقاد كين المنتخب الإنكليزي إلى تحقيق أفضل إنجازاته منذ نسخة إيطاليا 1990 بعد وصوله للدور نصف النهائي.

وأحرز كين أهدافه الستة بواقع هدفين في مرمى تونس وثلاثة أهداف في مرمى بنما وهدف واحد في مرمى كولومبيا.

جائزة اللعب النظيف

نجح المنتخب الإسباني في الحصول على جائزة اللعب النظيف في مونديال روسيا 2018 على الرغم من أنها عاشت لحظات مخيبة للآمال بعد إقصائها المبكر في الدور ثمن النهائي ضد روسيا.

وتلقى اللاعبون الإسبان بطاقتين صفراوين فقط في أربع مباريات، وارتكبوا 34 خطأ فقط طوال مشوارهم في المونديال.