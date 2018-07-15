هذه جوائز فيفا في مونديال روسيا

حصل لاعب وسط منتخب كرواتيا لوكا مودريتش على جائزة أفضل لاعب في مونديال روسيا 2018.
وساهم مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني بصورة كبيرة في وصول منتخب بلاده للمباراة النهائية التي انتهت بخسارة كرواتيا أمام فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدفين مساء الأحد في موسكو.
العزاء "الذهبي" للوكا مودريتش— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) July 15, 2018
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وكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على موقعه "كان لصاحب القميص رقم 10 الفضل الكبير في تأهل كرواتيا إلى نهائي كأس العالم، حيث لعب دور المحرك عندما سيطرت كرواتيا على إيقاع اللعب في بداية المباراة".
وأضاف "بغض النظر عن هدفيه وتمريراته الحاسمة في كأس العالم، تحرك بشكل رائع ومن دون توقف في وسط الملعب لتوجيه وتهدئة واختراق دفاعات الخصم بفضل رؤيته الثاقبة".
وحل البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي في المرتبة الثانية، فيما جاء الفرنسي أنطوان جريزمان في المرتبة الثالثة.
أفضل لاعب ناشئ
واختير نجم منتخب فرنسا وباريس سان جرمان كيليان مبابي البالغ من العمر 19 عاما كأفضل لاعب ناشئ في مونديال روسيا.
ولعب مبابي دورا بارزا في تتويج بلاده بلقب كأس العالم بتسجيله أربعة أهداف في مرمى كل من بيرو والأرجنتين وكرواتيا.
وقال مبابي في تصريحات بعد نيله الجائزة "أنا سعيد جدا، لقد كشفت عن طموحاتي في بداية كأس العالم، وهي الفوز باللقب العالمي، نحن فخورون بجعل الفرنسيين سعداء".
MY LOVE 💍 pic.twitter.com/Ut72cZTLWU— Kylian Mbappé (@KMbappe) July 15, 2018
وقال موقع فيفا "في سن الـ19 فقط، أبهر مبابي عالم المستديرة الساحرة بسرعته الفائقة واختراقاته النارية".
وأضاف "بفضل هدفيه في مرمى الأرجنتين في الدور ثمن النهائي، أصبح أصغر لاعب يسجل ثنائية في مراحل خروج المغلوب منذ النجم البرازيلي بيليه في 1958".
أفضل حارس
وتمكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا من نيل جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة كأس العالم في روسيا.
قفاز adidas الذهبي ⬅️ تيبو كورتوا #BEL 🧤#روسيا2018 pic.twitter.com/SfVhwgrSGH— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) July 15, 2018
ونجح كروتوا في المساهمة في حصول منتخب بلاده على المركز الثالث في مونديال روسيا وهو أفضل مركز تحققه بلجيكا في تاريخ مشاركاتها في بطولات كأس العالم.
هداف المونديال
نجح نجم نادي توتنهام هاري كين في الحصول على جائزة هداف مونديال روسيا بعد تسجيله ستة أهداف.
وقاد كين المنتخب الإنكليزي إلى تحقيق أفضل إنجازاته منذ نسخة إيطاليا 1990 بعد وصوله للدور نصف النهائي.
حذاء adidas الذهبي ⬅️ هاري كاين #ENG 🥇— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) July 15, 2018
حذاء adidas الفضي ⬅️ أنطوان جريزمان #FRA 🥈
حذاء adidas البرونزي⬅️ روميلو لوكاكو #BEL 🥉 #روسيا2018 pic.twitter.com/OAhMAqTHHF
وأحرز كين أهدافه الستة بواقع هدفين في مرمى تونس وثلاثة أهداف في مرمى بنما وهدف واحد في مرمى كولومبيا.
جائزة اللعب النظيف
نجح المنتخب الإسباني في الحصول على جائزة اللعب النظيف في مونديال روسيا 2018 على الرغم من أنها عاشت لحظات مخيبة للآمال بعد إقصائها المبكر في الدور ثمن النهائي ضد روسيا.
كأس FIFA للعب النظيف ⬅️ منتخب أسبانيا #ESP#روسيا2018 pic.twitter.com/dtw1DjtDpx— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) July 15, 2018
وتلقى اللاعبون الإسبان بطاقتين صفراوين فقط في أربع مباريات، وارتكبوا 34 خطأ فقط طوال مشوارهم في المونديال.