حلّق في 'إف 35' من مقعد الطيار!

يعتقد البعض أن الفوز بالمعركة يعتمد على عدد الصواريخ وحشد القوة وحدها، متناسين أن الجزء الحاسم في أي حرب، هو المعرفة والتمكن من تحديد المخاطر والأهداف أولا، وهو بالضبط ما تتميز به طائرة "إف 35"، التي استضافتها "الحرة" في استوديوهاتها!

تصل تكلفة الطائرة الواحدة إلى 122 مليون دولار، واستغرق تطويرها أكثر من 25 سنة من التجارب والتصاميم.

الخوذة التي يرتديها طيار الـ"إف 35" تمكنه من رؤية جميع ما يدور حوله، حيث تعمل بتقنية الـ360، كما يقوم نظام الذكاء الاصطناعي بتحديد جميع ما يحيط بالطائرة من أصدقاء وأعداء سواء كانوا في الجو أو على الأرض.

ما يميز هذه المقاتلة هو قدرتها على جمع المعلومات من خلال الأنظمة المتطورة التي لم يسبق لها مثيل في أي طائرة على مدى التاريخ، إذ تتلقى المعلومات من شبكه الطائرات المرافقة لها أينما كانت، كما تستقبل المعلومات من شبكة الأقمار الصناعية، والتي تصور سطح الأرض بتقنية التصوير الحراري لرصد جميع تحركات العدو، وترسل المعلومات لمنظومه الدفاع ومنها مقاتلة "إف 35" لتقوم باللازم.

ونفذت "إف 35" أولى عملياتها القتالية مطلع أيار/مايو الماضي في العراق عندما أغارت مقاتلتان من هذا الطراز على وادي الشاي جنوب محافظة كركوك، مستهدفة شبكة أنفاق محصنة لتنظيم داعش، ومخزن أسلحة في جبال حمرين، وفقا للجيش الأميركي.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى اليابان أن طوكيو قررت شراء 105 مقاتلات من طراز إف 35.