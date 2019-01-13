تعرف على أصغر حاسوب

يعد حاسوب "راسبيري باي" أصغر وأرخص حاسوب حتى الآن، إذ يبلغ سعر آخر إصدار منه 35 دولارا.

ويدعم الحاسوب نظام التشغيل ويندوز ويستخدم في تطوير تطبيقات أو التحكم في الروبوتات.

ويتطلب "راسبيري باي" تجميع قطعه حتى يعمل، وتركيب نظام التشغيل عليه، ما يعد فرصة للتعلم العملي على قطع الحاسوب بثمن زهيد.

ويعد الجيل الثالث من هذا الحاسوب أحدث نسخة منه، ويضم معالج قدرته (1.4 غيغاهيرتز/ 64 بت ثنائي النواة)، ومستقبلا للترددات اللاسلكية، ومستقبل بلوتوث، ومدخل البيانات "إيثرنت".

وطرح أخيرا حافظة خاصة لهذا الحاسوب بشاشة لمس بحجم 3.5 بوصة يبلغ ثمنها بحدود 16 دولار.