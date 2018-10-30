تعرف على أحدث أجهزة آبل

أعلنت شركة آبل في مؤتمر بروكلين بنيويورك الثلاثاء إطلاق أحدث أجهزة آيباد وماك، وذلك بعد أسابيع من كشفها النقاب عن أجهزة هواتف آيفون الجديدة.

آيباد برو iPad Pro

الجهاز الذي قالت آبل إنه "أعيد تصميمه بالكامل بأحدث ابتكارتها الجديدة" يأتي بحجمين: 11 بوصة وسعره يبدأ من 799 دولارا و12.9 بوصة، بسعر يبدأ من 999 دولارا.

أنحف وأسهل حملا إذ لا يتجاوز وزنه نصف كيلوغرام، وتدوم بطاريته حتى 10 ساعات.

في الجهاز مقاس 12.9، احتفظت آبل بمقاس الشاشة نفسه الموجود في الجيل السابق، ولكنها قللت الحجم الإجمالي للجهاز بنسبة 25 في المئة لتوفير سهولة أكبر في الحمل.

أما بالنسبة للجهاز مقاس 11 بوصة، فزادت مساحة الشاشة من خلال تمديدها حتى تصل إلى حواف الجهاز.

وللمرة الأولي يأتي آيباد من دون زر الشاشة الرئيسي.

الشاشة في آيباد برو مزودة بتقنية Liquid Retina التي تجعلها أكثر وضوحا وتغطي الواجهة بالكامل، وألوانها أقرب إلى الواقع، وزواياها مدورة.

الجهاز يعتمد تقنية Face ID (التحقق بالتعرف على الوجه) لتأمين عملية فتح القفل واستخدام التطبيقات وإتمام عمليات الدفع.

مزود أيضا بشريحة A12X Bionic التي قالت آبل إنها "أقوى وأذكى" شريحة صنعتها حتى الآن، وتشمل الشريحة "المحرك العصبي" الذي يستطيع إجراء خمسة تريليونات عملية في الثانية الواحدة.

تجعل الشريحة الجهاز أسرع من معظم أجهزة اللابتوب، وتزوده بما يكفي من قوة للتعامل مع التطبيقات اليومية وتلك الاحترافية مثل فوتوشوب.

يستجيب قلم Apple Pencil الآن للمس، فيمكن ببساطة النقر مرتين لتغيير الفرشاة أو الانتقال إلى الممحاة بسهولة، من دون أن يقطع المستخدم عمله.‏‏

الجهاز مزود بكاميرتين مع ميزة HDR الذكية: كاميرا بوضوح 12 ميغابيكسل "مناسبة لالتقاط صور مدهشة" وتسجيل فيديوهات 4K وتصوير المستندات وخوض تجارب الواقع المعزز، وكاميرا TrueDepth المثالية لالتقاط صور سيلفي.

تسمح لوحة المفاتيح الكاملة على الشاشة بالرد على رسائل إلكترونية أو كتابة تقرير بسرعة ويمكن استخدمها كلوحة تحكم.

تكنولوجيا ProMotion في هذا الجهاز تعمل على ضبط معدل تحديث الشاشة بشكل تلقائي بناء على المهمة التي تقوم بها لتوفر للمستخدم أداء بأفضل درجة ممكنة من الاستجابة.

جهاز ماك بوك إير MacBook Air

يبدأ سعره من 1199 دولارا، وهو أكثر نحافة وأخف وزنا، ويتوفر باللون الفضي والرمادي الفلكي والذهبي.

عمر البطارية يدوم حتى 12 ساعة، ما يعني إمكاينة استخدامه في الرحلات الجوية الطويلة.

قدراته كبيرة رغم وزنه الخفيف الذي يبلغ 1.25 كيلوغرام وسمكا 15.6 مليمترا. وهو مزود بمعالج Intel Core i5، وتقول آبل إن الجهاز هو "نوت بوك سهل الحمل قادر على إنجاز كل مهامك".

مزود بشاشة Retina مقاس 13.3 بوصة، بوضوح يصل إلى أربعة أضعاف ما تقدمه شاشات HD، مع ألوان أكثر بنسبة 48 في المئة مقارنة بالجيل السابق.

يصل زجاج الشاشة إلى طرف إطار الجهاز ما يجعل الحواف أنحف مما سبق بنسبة 50 في المئة.

مزود أيضا بميزة (التحقق باللمس) Touch ID لفتح القفل والوصول إلى المستندات والملاحظات.

يتمتع بذاكرة 16 غيغابايت وقرص SSD بسعة تصل إلى 1.5 تيرابايت.

يتميز ماك بوك إير بشريحة Apple T2 Security، وهي شريحة من الجيل الثاني مخصصة لأجهزة ماك وصممتها آبل لتجعل جهاز ماك بوك إير أكثر أمانا.

ماك ميني Mac mini

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سعره يبدأ من 799 دولارا. وزنه 1.3 كيلوغرام، وسمكه 3.6 سنتيمترات، أما الطول والعرض فهو 19.7 سنتيمترا لكل منهما.

وبفضل معالجات إنتل رباعية وسداسية النوى من الجيل الثامن ومعالج رسومات Intel UHD Graphics 630، يتمتع الجهاز الجديد بقدرة حوسبة أكبر تلبي متطلبات المهام الاحترافية الضخمة.

يتميز الجهاز بذاكرة DDR4 SO-DIMM عالية الأداء بتردد 2666 ميغاهيرتز، وقرص SSD يمكن أن تصل سعته إلى 2 تيرابيت، وهو مزود بشريحة Apple T2 Security

الجهاز أيضا به أربعة منافذ Thunderbolt 3 وتعتبر "أكثر منافذه فعالية ومرونة على الإطلاق". ويمكن للمستخدم نقل البيانات عن طريق هذا المنفذ بسرعة تصل إلى 40 غيغابايت في الثانية، وشحن أجهزة خارجية وتشغيلها، وتوصيل ما يصل إلى شاشتين بوضوح 4K.

وهو مزود بمنفذ شبكة 10Gb Ethernet الذي ينقل الملفات والبيانات الضخمة بما يصل إلى عشرة أضعاف السرعة.