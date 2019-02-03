رسميا، وبعد جدل مستمر منذ عدة أشهر حول تعديل الدستور المصري من أجل السماح للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة لفترة أطول، أعلن ائتلاف "دعم مصر" المؤيد للرئيسي للسيسي في مجلس النواب التقدم بعدد من التعديلات الدستورية الأحد.

كانت المرة الأولى التي يثار فيها الجدل بشأن تعديل الدستور عندما تحدث الرئيس السيسي في 2015 وقبل انتخابات مجلس النواب عن "دستور كتب بحسن نية". وفي شباط/فبراير 2017 أعلن النائب في البرلمان الحالي إسماعيل نصر الدين عن بدء مناقشته النواب من أجل جمع توقيعاتهم على طلب تعديلات دستورية لرفع القيد عن عدد فترات الرئاسة، قبل أن يتراجع عن اقتراحه، ثم أعاد الاقتراح مجددا بعد فوز السيسي بولاية ثانية ثم تراجع عنه لاحقا أيضا، قبل أن يعلن أكبر ائتلاف في البرلمان وهو مؤيد للرئيس فجأة السبت، عن جمعه التوقيعات المطلوبة وتقدمه بمذكرة الأحد بتعديل عدد من مواد الدستور. وأعلن عدد من أعضاء ائتلاف دعم مصر في البرلمان أنهم سيتقدمون بالتعديلات بعد التوقيع عليها من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان، لكنهم لم يحددوا العدد بالضبط.​

وحسب المادة 226 من دستور مصر الذي أقر عام 2014 فإنه يحق لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر، وأن يناقش المجلس الطلب خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة. وإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة.

ست سنوات بدلا من أربعة ينص الدستور الحالي الذي أقر في استفتاء أجري عام 2014 على أن الرئاسة فترتان بحد أقصى وأن الفترة الواحدة أربع سنوات، لكن ضمن التعديلات المقترحة تمديد فترة الرئاسة لست سنوات بدلا من أربعة. ومن المقرر أن تنتهي فترة الرئاسة الثانية والأخيرة، طبقا للدستور الحالي، للرئيس عبد الفتاح السيسي في 2022 بعدما تم انتخابه لفترة ثانية في 2018، مكتسحا النتائج ضد منافسه الأوحد موسى مصطفى موسى المؤيد للسيسي، في انتخابات تم التضييق فيها على المنافسين الرئيسيين. وتتضمن التعديلات المقترحة التي لم يفصح عنها ائتلاف دعم مصر بالتفصيل، تعيين نائب للرئيس أو أكثر، حسب ما كشف عنه النائب مصطفى بكري في تغريدة له على تويتر.