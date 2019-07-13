تقارير: تعاقد برشلونة مع غريزمان أمام الفيفا

أشارت تقارير صحافية إسبانية السبت إلى أن نادي أتلتيكو مدريد سيرفع إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مسألة تعاقد برشلونة مع مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان بدفع قيمة البند الجزائي لفسخ عقده البالغة 120 مليون يورو، والتي اعتبرها نادي العاصمة غير كافية.

وأشارت صحيفة "آس" الرياضية الإسبانية إلى أن أتلتيكو يأمل في أن يفرض الاتحاد الدولي "عقوبة على نادي برشلونة وأيضا على اللاعب".

وكان أتلتيكو الذي حل وصيفا في الموسم الماضي لبرشلونة في ترتيب الليغا الإسبانية، قد رفع إلى الفيفا في 2017 مسألة مقاربة غير مشروعة من قبل النادي الكاتالوني، لمحاولة التعاقد مع المهاجم الدولي الفرنسي.

وردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، رفض النادي المدريدي تأكيد ما ورد في التقارير الصحافية.

وسارع أتلتيكو الجمعة إلى الاعتراض بعد إعلان برشلونة رسميا ضم غريزمان المتوج في صيف عام 2018، بلقب مونديال روسيا مع منتخب بلاده، بعقد يمتد حتى عام 2024 بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في العقد الذي كان يربطه بأتلتيكو.

وأنهى الإعلان الأخذ والرد حول مستقبل الفرنسي في مدريد، لا سيما وأن اللاعب أعلن في مايو الماضي أنه سيرحل في الموسم المقبل، من دون تحديد وجهته.

ورد أتلتيكو الذي تدهورت علاقاته مع اللاعب مؤخرا، وصولا إلى امتناع الأخير عن الحضور الأحد للالتحاق باستئناف التداريب الإعدادية للموسم الجديد، ببيان أكد فيه أنه "من الواضح أن الاتفاق المبرم بين اللاعب ونادي برشلونة قد أبرم قبل أن يتم تخفيض الشرط الجزائري من 200 إلى 120 مليون يورو" في الأول من يوليو الحالي.

واعتبر أتلتيكو مدريد أنه "لذلك فإن المبلغ الذي تم إيداعه الجمعة لدى الرابطة الإسبانية لكرة القدم من طرف محامي اللاعب الفرنسي غير كاف"، مشيرا إلى أنه يعتقد "أن فسخ العقد تم قبل نهاية الموسم بسبب الوقائع والأفعال والمظاهرات التي قام بها اللاعب".

وكان غريزمان يرتبط بعقد مع أتلتيكو حتى 2023.