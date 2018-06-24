تعادل السنغال واليابان يعقد حسابات المجموعة الثامنة

تعادلت السنغال مع اليابان الأحد بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا.

وتقدمت السنغال أولا عبر مهاجم ليفربول ساديو ماني في الدقيقة 11، فيما أحرز تاكاشي إينوي هدف التعادل للساموراي في الدقيقة 34.

وعاد منتخب السنغال للتقدم مجددا في الدقيقة 71 عبر موسى واجي، لكن المخضرم كيسوكي هوندا أدرك التعادل مجددا لليابان في الدقيقة 78.

وبهذه النتيجة بلغ رصيد السنغال واليابان أربع نقاط لكل منهما في صدارة المجموعة الثامنة التي تضم أيضا بولندا وكولمبيا وكلاهما لا يمتلكان أية نقطة بعد خسارتهما في الجولة الأولى أمام السنغال واليابان على التوالي.