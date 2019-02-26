إيرانيون يطالبون بمحاكمة مسؤولي النظام

تظاهر مئات من ممثلي المعارضة الإيرانية في أوروبا الثلاثاء أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف، احتجاجا على أوضاع حقوق الإنسان في بلدهم.

وتزامنت التظاهرة مع كلمة كان من المفترض أن يلقيها وزير خارجية إيران المستقيل محمد جواد ظريف أمام المؤتمر العام لحقوق الإنسان.

وندد المتظاهرون بالنظام الإيراني، مطالبين بمحاكمة مسؤوليه وتقديمهم إلى العدالة الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت نفلور، إحدى السيدات المشاركات في التظاهرة، لـ "الحرة": "نحن نطالب بمحاكمة هذه الطغمة وأن يتم تقديم هؤلاء المجرمين إلى العدالة والمحاكم الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وأضاف متظاهر يدعى جانيار "جئت هنا لأعبر عن رأي الشباب الإيراني في الداخل الذي لا يمكنه التعبير بحرية عن رأيه لأن النظام يكبلهم".

وأوضح "أيضا جئت لأطالب وبشدة بمحاكمة هذا النظام الديكتاتوري القاتل".

وكان ظريف الذي لم يحضر لإلقاء كلمته أعلن الاثنين استقالته من منصبه دون أن يوضح أسباب قراره.