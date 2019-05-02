السودان.. المعارضة تسلم رؤيتها للفترة الانتقالية

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان الخميس أنها سلمت اقتراحاتها حول صلاحيات ومهام المؤسسات الانتقالية خلال الفترة الانتقالية.

ونشر تجمع المهنيين السودانيين صورة لنسخة من "رؤية الإعلان الدستوري التي تحدد بشكل متكامل طبيعة السلطات ومستوياتها في الفترة الانتقالية" والتي تريد المعارضة أن تستمر لأربع سنوات.

يأتي الإعلان فيما يتظاهر السودانيون بأعداد كبيرة في الخرطوم الخميس تلبية للدعوة إلى "موكب مليوني" للضغط على الجيش لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل خلاف على تركيبة المجلس الحاكم.

ودعت قوى الحرية والتغيير إلى "موكب مليوني" الخميس مع تفاقم التوتر بين الطرفين.

واتفق الطرفان على تشكيل مجلس يضم مدنيين وعسكريين لإدارة البلاد، لكنهما يختلفان حول تشكيلة هذا المجلس الذي يريد العسكريون أن يتألف من 10 مقاعد سبعة منها لممثلين عن الجيش وثلاثة للمدنيين. ويريد المحتجون أن يتألف المجلس المشترك من 15 مقعدا من غالبية مدنية مع سبعة مقاعد للممثلين العسكريين.

وترى قوى الحرية والتغيير التي تنظم الاحتجاجات أن الجيش "غير جاد" في تسليم السلطة للمدنيين بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على إطاحة الرئيس عمر البشير.

وقال تجمع المهنيين على فيسبوك إن قوى الحرية والتغيير تنفي صحة ما تتناقله وسائل إعلام بشأن الاتفاق حول رئيس أو نائب رئيس للمجلس المشترك.

وحذر المجلس العسكري من أنه لن يسمح "بالفوضى" وحث المتظاهرين على تفكيك الحواجز المؤقتة التي أقاموها حول موقع الاحتجاج الرئيسي خارج مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

كما طالب المحتجين بفتح الطرق والجسور التي أغلقها المعتصمون خارج المقر الرئيسي لأسابيع، حتى بعد عزل البشير.