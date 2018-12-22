تظاهر آلاف الأتراك السبت في شوارع إسطنبول احتجاجا على غلاء المعيشة وارتفاع معدل التضخم في تركيا.

ووسط حضور أمني كثيف، رفع المتظاهرون لافتات تشير إلى تحرك "السترات الصفراء" في فرنسا، إذ كانت البداية ضد ارتفاع الأسعار قبل التحول إلى احتجاجات ضد الحكومة.

وشارك في التظاهرة التظاهرة التي نظمتها كونفدرالية نقابات موظفي القطاع العام، مواطنون من مختلف المناطق التركية بما فيها محافظات أدرنة، وبورصة ويالوفا.

وهتف المتظاهرون "عمل، خبز، حرية"، رافعين لافتات كتب عليها "الأزمة لهم والشوارع وحزيران لنا"، في إشارة إلى التظاهرات الحاشدة التي شهدتها تركيا في حزيران/يونيو 2013 ضد رجب إردوغان، الذي كان حينها رئيسا للوزراء، عندما انطلقت احتجاجا على مشروع بناء مركز تسوق في حديقة غيزي قرب ميدان تقسيم في وسط إسطنبول.

وتأتي تظاهرة السبت بعد نحو أسبوع من تظاهرة دعت إليها كونفدرالية نقابات موظفي القطاع العام، وشارك فيها آلاف الأشخاص احتجاجا على غلاء المعيشة في دياربكر في جنوب شرق البلاد.

وتدهور الوضع الاقتصادي كثيرا في تركيا في الأشهر الأخيرة بسبب تراجع قيمة الليرة التركية، إذ خسرت حوالي 23 في المئة من قيمتها مقابل الدولار.

وبلغ التضخم في تشرين الثاني/نوفمبر، 22% على أساس سنوي.​