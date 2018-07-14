تظاهرات العراق.. الكويت تتخذ 'إجراءات احترازية'

أكدت رئاسة الأركان الكويتية أن الجيش اتخذ "إجراءات احترازية" على الحدود الشمالية تزامنا مع تصاعد التظاهرات جنوب العراق.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "كونا" عن هيئة الأركان قولها إن ما يحدث بالقرب من الحدود الشمالية هو شأن داخلي للعراق وأن ما يقوم به الجيش الكويتي هو "إجراءات احترازية".

وذكرت وسائل إعلام كويتية أن السلطات رفعت حالة التأهب على الحدود مع العراق.

وقام رئيس الأركان الكويتي الفريق محمد الخضر بزيارة إلى الحدود الشمالية للوقوف على جاهزية القوات.

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وأعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية السبت إلغاء رحلاتها إلى مدينة النجف العراقية حتى إشعار آخر بسبب التوترات الأمنية.

وتشهد عدة محافظات عراقية تظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع الخدمية.