Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

تظاهرات السودان.. إطلاق نار وأنباء عن إصابات

متظاهرون سودانيون يهتفون ضد الحكومة

أفاد ناشطون في السودان بسقوط جرحى خلال المسيرة التي دعا لها تجمع المهنيين السودانيين الأربعاء، لتسليم مذكرة للبرلمان تدعو لتنحي الرئيس عمر البشير.

وقالت الناشطون نقلا عن بيان منسوب للجنة المركزية للأطباء السودانيين إن إصابات بعض الجرحى خطيرة، نقلت إلى مستشفى أم درمان ​"توجد 4 حالات طلق ناري مستقرة و حالة خطرة تم انعاشها بعد توقف القلب جراء إصابة بطلق ناري في الصدر وما زالت الحالة غير مستقرة. لا توجد وفيات إلى الآن".

وتم التعدي علي حرم المستشفى بإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع، حسب البيان.​

وتداول الناشطون شريط فيديو على مواقع التواصل قالوا إنه لأحد المصابين:

شاب أصيب خلال تظاهرات السودان
Embed
شاب أصيب خلال تظاهرات السودان

No media source currently available

0:00 0:00:57 0:00

مقطع مصور لأحد المصابين في تظاهرات السودان
Embed
مقطع مصور لأحد المصابين في تظاهرات السودان

No media source currently available

0:00 0:00:16 0:00

ونشر ناشطون مقاطع مصورة قالوا إنها تظهر استخدام قوات الأمن للرصاص الحي في مواجهة المحتجين:

وقال ناشطون إن بعض المحتجين تمكنوا من الوصول إلى البرلمان رغم تصدي الشرطة لهم.

يشار إلى أن مسيرة الأربعاء هي الثالثة من نوعها التي يدعو لها تجمع المهنيين السودانيين وقوى معارضة متحالفة معه، لتسليم "مذكرة الرحيل".

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG