تطبيق يكتشف النوبات القلبية

قال باحثون في مركز إنترماونتين الطبي للقلب في ولاية يوتا الأميركية إن أحد التطبيقات التي تكشف عن النوبات القلبية يمكن أن تضاهي دقته جهاز رسم القلب التقليدي.

وأضاف الباحثون أن تطبيق AliveCor يمكنه اكتشاف إصابة شخص بنوع من أنواع النوبات القلبية التي يتم فيها انسداد الشريان بالكامل، وتحتاج إلى تدخل طبي عاجل.

ويؤكد الباحثون أن أهمية هذا التطبيق تكمن في قدرته على كشف الحالة بسرعة وبالتالي إنقاذ حياة المريض.

والتطبيق الذي يدار بوساطة هاتف ذكي بمساعدة موصلين، يتمتع بنفس دقة جهاز رسم القلب المتصل بـ12 موصلا.

وفي هذه الدراسة، تم تعريض 204 مريض يعانون من آلام في الصدر لرسم القلب القياسي، ورسم القلب من خلال التطبيق، وتمكن الأخير من تمييز النوبة بدقة وحساسية عالية.