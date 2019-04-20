احذر هذه التطبيقات في متجر غوغل

اكتشف تحليل أجراه موقع "BuzzFeed" مؤخرا أن العديد من التطبيقات ذات الشعبية الواسعة في نظام آندرويد، تقوم بمشاركة البيانات التي تجمعها مع الحكومة الصينية.

ووفقا للتحليل، فإن تطبيق"selfie" الذي تم تنزيله أكثر من 50 مليون مرة "ارتكب عمليات احتيال إعلانية واسعة النطاق وأساء استخدام أذونات المستخدم".

ومن بين التطبيقات الأخرى "Samsung TV Remote Control" الذي يقوم باستخدام ميكروفون الهاتف لتسجيل الأصوات أثناء مشاهدة التلفزيون.

وكذلك تطبيق "WaWaYaYa" الخاص بتعلم اللغة الصينية للأطفال الذي يعتقد أنه يرسل بيانات شخصية إلى الخوادم في الصين.

واستغل مطورو هذه التطبيقات قواعد وإجراءات متجر غوغل لإخفاء هوياتهم وعدم ذكر بلد المنشأ.

وأكتشف تحليل موقع "BuzzFeed" أن هذه التطبيقات كانت تطلب من المستخدمين الحصول على إذن لاستخدام كل شيء، من بيانات موقع المستخدم إلى أجهزة استشعار هواتفهم وكذلك معلومات الاتصال الشخصية.

ووجد الموقع أن هناك شيفرة في هذه التطبيقات تسمح بالنقر على الإعلانات تلقائيا دون أن يدرك المستخدم ذلك، وهو ما قد يؤدي إلى الاستحواذ على بيانات المستخدمين ويستنزف بطارية الهاتف.

وسحبت غوغل هذه التطبيقات من متجرها بعد نشر تقرير موقع "BuzzFeed".

وأخيرا، ينصح المختصون المستخدمين بتوخي الحذر من التطبيقات التي تطلب عددا كبيرا من الأذون، وخاصة تلك التي ليست لها علاقة بطبيعة عمل التطبيق.