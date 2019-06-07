تطبيقات فيسبوك.. ضربة جديدة لهواوي

قالت رويترز إن شركة فيسبوك لن تسمح بالتثبيت المسبق لتطبيقاتها على هواتف هواوي نتيجة الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على منتجات الشركة الصينية.

وسيظل العملاء الذين لديهم بالفعل هواتف هواوي قادرين على استخدام تطبيقات فيسبوك وتلقي التحديثات، وفقا لرويترز.

هذا الإجراء يعني أن هواتف هواوي الجديدة لن تكون قادرة على تثبيت تطبيقات فيسبوك وواتس آب وإنستغرام قبل بيعها للمستخدمين.

وكانت شركة غوغل علقت بعض تعاملاتها مع شركة هواوي الصينية للاتصالات، في ضربة للشركة التي تسعى الولايات المتحدة إلى تقييد أنشطتها حول العالم.

ووضعت إدارة الرئيس دونالد ترامب هواوي على لائحتها للشركات التي تمثل خطرا ويمنع بيعها معدات تكنولوجية خشية استفادة بكين منها لغايات تجسسية.