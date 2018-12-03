تطبيقات تحتال على المستخدمين

كشفت تقارير أميركية طريقة احتيال جديدة، تتم من خلال استغلال تقنية البصمة Touch ID في أجهزة iOS.

وذكر تقرير لموقع "وي ليف سكيورتي" أن تطبيقين يظهران على أنهما للياقة البدنية على "متجر آبل" يحتالان على المستخدمين لدفع أموال من خلال هذه التقنية.

وأضاف التقرير أن تطبيقي Fitness Balance app وCalories Tracker app يطلبان من المستخدم مسح بصمة الأصبع من أجل تعقب حالته البدنية وحرق السعرات الحرارية وتقديم نصائح صحية.

وما أن يقوم المستخدم بتنفيذ الطلب، تظهر رسالة تفيد بإجراء عملية لدفع مبلغ 100 دولار. وهذه الرسالة لا تظهر سوى لثانية واحدة.

وبالنظر إلى أن إصبع المستخدم يكون على الماسح، تستكمل عملية الدفع في الحال، إذا كان للمستخدم بطاقة بنكية مرتبطة بحسابه على آبل.

وحسب التقرير، فإن لدى تطبيق Fitness Balance app عدد كبير من التقييمات الإيجابية، لكن من المعروف أن المحتالين يستخدمون هذه الوسيلة من أجل الترويج لمنتجاتهم الواهية.

ويبدو أن شركة آبل قد تحركت لحذف التطبيقين من المتجر الخاص بها.