بريطانيا.. تصويت لحجب الثقة عن ماي

أعلن رئيس لجنة تابعة لحزب المحافظين في مجلس العموم البريطاني الأربعاء أنه سيتم التصويت على سحب الثقة من رئيسة الوزراء تيريزا ماي، في آخر تبعات الاتفاق المتعثر حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال رئيس اللجنة غراهام برادي إن أعضاء الحزب المحافظ سيعقدون جلسة التصويت في وقت لاحق الأربعاء وسيتم الإعلان عن النتائج "في أقرب وقت ممكن خلال المساء".

ومن جانبها تعهدت ماي بأنها ستواجه التصويت على سحب الثقة منها الذي أطلقه نواب من حزبها "بكل إمكاناتها"، مشيرة إلى أن أي تغيير الآن يهدد بإخراج عملية بريكست عن مسارها.

وقالت رئيس الوزراء في بيان إنها "على استعداد لإتمام المهمة" المتمثلة بتطبيق بريكست.

وكانت ماي قد اضطرت الاثنين لتأجيل التصويت في البرلمان على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بسبب توقعات بالتصويت عليه بالرفض.