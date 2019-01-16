بريطانيا.. كيف يجري التصويت على الثقة؟

من المقرر أن يصوت النواب البريطانيون الأربعاء على ما إذا كانوا يثقون في الحكومة بعد أن مني اتفاق تفاوضت عليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي بهزيمة منكرة في البرلمان.

كيف تجرى عملية التصويت؟

قدم حزب العمال المعارض مدعوما بأحزاب معارضة أصغر حجما طلبا للتصويت على سحب الثقة من الحكومة جاء فيه "هذا المجلس لا يثق في حكومة جلالة الملكة".

وسيفتتح جيريمي كوربين زعيم حزب العمال النقاش بشأن هذه الخطوة نحو الساعة 1300 بتوقيت غرينتش. وستشارك ماي في النقاش الذي يستمر حتى الساعة 1900 بتوقيت جرينتش.

وسيصوت النواب بعد ذلك على الاقتراح الساعة 1900 بتوقيت جرينتش ومن المقرر أن تعلن النتيجة بعد 15 دقيقة تقريبا.

ويضم مجلس العموم 650 نائبا، وتحتاج حكومة ماي إلى 318 صوتا لكسب التصويت إذ أن 15 نائبا، منهم رئيس البرلمان ونوابه الثلاثة ومن يساعدون في فرز الأصوات، لا يحق لهم التصويت.

ماذا سيحدث في حال فوز الحكومة؟

ستستمر الحكومة في أداء مهامها. لكن لا توجد قيود على السرعة التي يمكن بها الدعوة لاقتراع آخر على الثقة، ولذلك يمكن لحزب العمال تقديم طلب آخر بالاقتراع على سحب الثقة من الحكومة في مجلس العموم.

ماذا يحدث في حال خسارة الحكومة؟

لا يتعين على ماي تقديم استقالتها، وتبدأ مهلة مدتها 14 يوما يمكن خلالها لأي حزب، بما في ذلك حزب المحافظين الذي تنتمي له ماي، السعي لتشكيل حكومة. وللقيام بذلك يتعين على الحزب كسب اقتراع على الثقة في مجلس العموم.

ما هي فرص خسارة ماي؟

لا تتمتع ماي بأغلبية مباشرة في البرلمان لكن الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية الذي يدعم حكومتها قال إنه سيصوت لصالحها، مما يعني أن ماي ستخسر فقط إذا صوت عدد كاف من أعضاء حزب المحافظين ضد الحكومة.

ماذا يقول النواب عن التصويت؟

قال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال إن "القضية الأكثر أهمية التي تواجهنا هي أن الحكومة فقدت ثقة هذا المجلس وهذا البلد، هذا المجلس يمكنه أن يصدر حكمه في انعدام الكفاءة المطلق لهذه الحكومة ويقر إجراء سحب الثقة".

وقالت جوستين جرينينج النائبة المؤيدة للاتحاد الأوروبي عن حزب المحافظين والتي تفضل إجراء استفتاء آخر "لا نريد انتخابات عامة، الأمر لا علاقة له بمناورات الأحزاب".

وقال وزير الصحة مات هانكوك من حزب المحافظين "حزبي لا يرغب في تسليم مقاليد الأمور لجيريمي كوربين".

وقال سامي ويلسون من الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية "سنصوت لصالح الحكومة. سنصوت ضد إجراء سحب الثقة الذي قدمه حزب العمال، نريد من حكومة المحافظين الاستمرار في تحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي... لم نرد قط تغيير الحكومة نريد فقط تغيير سياسة".

وقال جاكوب ريس-موج النائب عن حزب المحافظين الذي يقود جماعة مؤثرة مؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي "سأدعم رئيسة الوزراء".