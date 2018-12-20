تصنيف فيفا.. تونس تتصدر العرب

لا يزال المنتخب التونسي يحتل صدارة المنتخبات العربية في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي صدر الخميس.

واحتل نسور قرطاج المركز الأول عربيا (26 عالميا) والثاني إفريقيا، يليه نظيره المغربي (الثالث إفريقيا و40 عالميا)، بينما يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث بين المنتخبات العربية (69 عالميا).

وسجلت المنتخب العماني تعييرا طفيفا بتقدمه مركزا واحدا ليصبح في المركز 82 عالميا، على حساب زامبيا.

وأنهى المنتخب البلجيكي لكرة القدم عام 2018 في صدارة تصنيف الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، متقدما بفارق نقطة واحدة على نظيره الفرنسي المتوج بلقب مونديال روسيا.

وأشار الاتحاد الدولي في بيان نشر الخميس الى أن منتخبي الأوروغواي وكوسوفو حققا تقدما لافتا هذه السنة، اذ نال الأول 151 نقطة وهو يحتل المركز السابع عالميا، في مقابل 133 نقطة للثاني الذي يحتل المركز 131.

وحقق منتخب كوسوفو أبرز تحسن على صعيد التصنيف (المراتب)، اذ تقدم 46 مركزا مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

ولا تزال كرة القدم الأوروبية تهيمن على المراكز الأولى في التصنيف، اذ تحتل منتخبات القارة العجوز ثمانية مراكز من الـ10 الأولى، و31 مركزا من الـ50 الأوائل.

ولم يشهد التصنيف تغييرات تذكر على صعيد الترتيب منذ النسخة السابقة التي صدرت في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، اذ لا تزال البرازيل في المركز الثالث متقدمة على كرواتيا الرابعة وإنكلترا الخامسة.