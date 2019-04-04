تصنيف فيفا.. تقدم للعراق وعمان وتراجع السعودية

حقق المنتخبان العراقي والعماني تقدما ملحوظا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر نيسان/أبريل الذي صدر الخميس، مقابل تراجع السعودية والسودان والمغرب.

وظلت المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف الدولي على حالها بتربع بلجيكا على عرش منتخبات العالم، تلتها فرنسا والبرازيل.

​وحقق المنتخب العراقي أفضل قفزة للمنتخبات العربية بتقدمه أربعة مراكز في تصنيف فيفا مستفيدا من فوزه وديا على سوريا والأردن ليحتل المركز 76 عالميا.

وتمكن المنتخب العماني من التقدم أربعة مراكز أيضا بعد فوزه وديا على أفغانستان وسنغافورة ليقف عند المركز 86 على مستوى العالم.

وتراجع المنتخب المغربي ثلاثة مراكز (45) عالميا، والسعودي مركزين (72) عالميا.

وفيما يلي تصنيف المنتخبات العربية الـ10 الأولى:

تونس 28

المغرب 45

قطر 55

مصر 57

الإمارات 67

الجزائر 70

السعودية 72

العراق 76

سوريا 83

لبنان 86