2019.. أفضل 10 جامعات عالميا وعربيا

حلت جامعة أكسفورد البريطانية في المرتبة الأولى عالميا في تقرير مؤسسة "تايمز للتعليم العالي" ( Times Higher Education) لأفضل الجامعات العالمية لعام 2019، بينما جاءت جامعة الملك عبد العزيز السعودية، الأولى عربيا. وحسب التقرير الذي شمل أكثر من 1250 جامعة في 86 دولة، فقد احتفظت جامعة أكسفورد بالمرتبة الأولى للمرة الثالثة على التوالي، تلتها جامعة كامبريدج البريطانية ثم ستانفورد الأميركية. والقادم الجديد لقائمة العشرة الأوائل هذا العام، جامعة ييل الأميركية، بينما خرجت منها جامعة ETH زيورخ السويسرية.

1- جامعة أكسفورد- بريطانيا تأسست جامعة أكسفورد في القرن 11 ما يجعلها ثاني أقدم جامعة معروفة في العالم بعد جامعة بولونيا الإيطالية. تأوي أكسفورد 24 ألف طالب، 40 في المئة منهم أجانب. وللجامعة انجازات في مجال الأبحاث الرائدة على مستوى العالم، وارتبطت بـ11 فائزا بجائزة نوبل في الكيمياء، وخمسة بالفيزياء، و16 في الطب. وأبرز علمائها تيم بيرنرز لي (مخترع الويب)، وريتشارد دوكينز.

​ ​2- جامعة كامبريدج- بريطانيا رابع أقدم جامعة في العالم، يطلق عليهما اسم "أوكسبريدج" بسبب التشابه بينها وبين جامعة أكسفورد. كامبريدج لديها قائمة طويلة جدا من الخريجين البارزين من مختلف التخصصات، من أبرزهم تشارلز داروين، إسحاق نيوتن، وستيفن هوكينج (مدير الأبحاث السابق في مركز علم الكونيات النظري). وتقول الجامعة إن لها إسهامات في الفوز بجائزة نوبل أكثر من 90 مرة.

​3- جامعة ستانفورد- الولايات المتحدة تقع في قلب منطقة وادي السيليكون التكنولوجية (كاليفورنيا). وشهدت الجامعة أول عملية زراعة ناجحة للقلب والرئة، واختراع فأرة الحاسوب (الماوس) لأول مرة. 17 من الحائزين على جائزة نوبل يعملون حاليا بجامعة ستانفورد.

4 - معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا- الولايات المتحدة جامعة أبحاث خاصة مقرها مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس. شعارها هو Mens et Manus ، وتعني "العقل واليد". تقول الجامعة إن لها يدا في 85 فوزا بجائزة نوبل، و58 بالميدالية الوطنية للعلوم، و29 فوزا بالميدالية الوطنية للتكنولوجيا والابتكار. ومن أبرز خريجي هذه الجامعة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان.

5- معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا- الولايات المتحدة معهد عالمي للأبحاث العلمية والهندسية والتعليمية. حصل خريجو المعهد على 35 جائزة نوبل، 71 ميدالية وطنية أميركية للعلوم أو التكنولوجيا.

6 - جامعة هارفارد- الولايات المتحدة يعود تاريخ جامعة هارفارد إلى عام 1636، وهي أقدم جامعة في الولايات المتحدة، وتعتبر واحدة من أعرق الجامعات في العالم.

​7- جامعة برنستون- الولايات المتحدة برنستون هي واحدة من أقدم الجامعات في الولايات المتحدة، وتعتبر واحدة من أكثر مؤسسات التعليم العالي شهرة في العالم.

تأسست في عام 1746 باسم كلية نيو جيرسي، وتم تغيير اسمها رسميا إلى جامعة برنستون في عام 1896 تكريما للمنطقة التي تقع فيها.

​ 8- جامعة ييل- الولايات المتحدة جامعة ييل هي ثالث أقدم مؤسسة للتعليم العالي في الولايات المتحدة.

يعود تاريخ ييل إلى عام 1701 ، عندما تأسست كمدرسة جماعية في سايبروك ، كونيتيكت، والتي انتقلت منها إلى نيو هيفن بعد 15 عاما.

في 1718 تم تغيير اسمها إلى كلية ييل، تكريما لفاعل الخير الويلزي إيليهو ييل ، وكانت أول جامعة في الولايات المتحدة تمنح درجة الدكتوراه في عام 1861.

9- كلية لندن- بريطانيا واحدة من المؤسسات التعليمية الرائدة في المملكة المتحدة. تركز على أربعة مجالات رئيسية هي: العلوم والهندسة والطب والأعمال.

10- جامعة شيكاغو- الولايات المتحدة جامعة شيكاغو إحدى الجامعات البحثية التي ظلت باستمرار تستحدث طرقا جديدة للابتكار منذ عام 1890. حصل عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وباحثون وخريجون على 90 جائزة نوبل و50 منحة ماكارثر "للعبقرية" بالإضافة إلى العديد من الميداليات والزمالات الوطنية الأخرى.

​أفضل الجامعات في الدول العربية 2019 عربيا، هيمنت السعودية بثلاث جامعات على قائمة أفضل 10 جامعات في الدول العربية:

1- جامعة الملك عبد العزيز- السعودية (التصنيف العالمي: 201-250) جامعة حكومية مجانية للطلاب السعوديين. تقدم برامج تعليمية تواكب المتطلبات التعليمية المتجددة للمجتمع.

2- جامعة الفيصل- السعودية (التصنيف العالمي: 301-350) جامعة خاصة تأسست في الرياض عام 2002 بمبادرة من مؤسسة الملك فيصل الخيرية. توفر فرص لنيل البكالوريوس والدراسات العليا في مجالات: إدارة الاعمال، الهندسة، علوم الحياة، الطب والصيدلة.

​3- جامعة خليفة- الإمارات (التصنيف العالمي: 301-350) تجمع جامعة خليفة بين ثلاث من الجامعات الرائدة في الإمارات وهي معهد "مصدر" للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، ومعهد البترول. وجامعة خليفة مؤسسة عالمية تعمل على دمج البحوث والتعليم لإنتاج قادة ومفكرين في العلوم والهندسة التطبيقية. وتطمح إلى أن تكون رائدة بين جامعات الأبحاث في القرن 21.

4- جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية- الأردن (التصنيف العالمي: 351-400) تميزت بجائزة أفضل مؤسسة علمية في المملكة من قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. لها ارتباط وثيق مع العديد من المؤسسات الشريكة في أميركا وأوروبا وكندا وأستراليا والشرق الأوسط. حصلت الجامعة على تقدير خاص لتطوراتها في مجال الطب.

5- جامعة الإمارات العربية المتحدة- الإمارات (التصنيف العالمي: 351-400) تعد جامعة الإمارات العربية المتحدة أول وأكبر مؤسسة أكاديمية في الإمارات العربية المتحدة. تأسست على يد الشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان عام 1976 في مدينة العين. بها تسع كليات أبرزها الأعمال، الهندسة، والطب.

6- الجامعة الأميركية في بيروت- لبنان (التصنيف العالمي: 401-500) فتحت الجامعة الأميركية في بيروت أبوابها في كانون ثاني/ ديسمبر 1866 ، مستندة في فلسفتها التعليمية على نموذج الفنون الليبرالية الأميركية للتعليم العالي. واليوم تقدم أكثر من 130 برنامجا لشهادة البكالوريوس والدراسات العليا في مجالات مختلفة. من أبرز خريجيها رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحص.

7- جامعة قطر- قطر (التصنيف العالمي: 401-500) انشئت عام 1973 وحصلت على تأييد العديد من هيئات الاعتماد الدولية الرائدة. وتقدم جامعة قطر أول برنامج للدراسات الخليجية على الإطلاق في المنطقة. تعتبر جامعة قطر أكبر مورد للخريجين في سوق العمل القطري.

8- جامعة الملك سعود- السعودية (التصنيف العالمي: 501-600) أول جامعة يتم تأسيسها في السعودية. انشئت أولا باسم جامعة الرياض في عام 1957 وحول اسمها إلى جامعة الملك سعود في عام 1982. وهي جامعة عامة مجانية، تضم أربع كليات: العلوم ، الصحة ، العلوم الإنسانية والمجتمع.

9- الجامعة الأميركية في القاهرة- مصر (التصنيف العالمي: 601- 800) تأسست عام 1919 وخريجوها جزء من شبكة عالمية تضم أكثر من 38 ألفا من القادة والمبدعين والمبتكرين منهم الملكة رانيا العبد الله، هيفاء المنصور أول مخرجة سينمائية سعودية، يوريكو كويكي أول حاكمة لطوكيو ووزيرة الدفاع اليابانية السابقة، ومأمون عبد القيوم الرئيس السابق لجزر المالديف.

10- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن- السعودية ( التصنيف العالمي: 601-800) افتتحت في مدينة الظهران النفطية ( شرق) عام 1963. تضم سبع كليات وتعتبر من أكثر الجامعات انتقائبة في السعودية، إذ لا تقبل سوى 10 في المئة من المتقدمين.