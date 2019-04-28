صحيفة: البشير يبكي بشكل هستيري

عندما طلب الرئيس الرئيس السوداني المعزول عمر حسن البشير من قواته الأمنية مواجهة المتظاهرين بالقوة، لم تكتف اللجنة الأمنية برفض طلبه فحسب، بل قررت عزله، بسبب تصريحات خطيره نسبت له في ذلك اليوم.
وقال محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الذي تولي مقاليد السلطة في السودان، إن أوامر البشير بمواجهة المعتصمين لم تكن أوامر رئاسية عادية، بل استندت إلى "فتوى مالكية" قال إنها تبيح "قتل ثلث الشعب من أجل الحفاظ على الحكم".
وقد أثارت تصريحات حميدتي ردود فعل واسعة تخللتها تنديدات واتهامات للنخب الدينية التي تحيط بالبشير، بالوقوف وراء هذه "الفتوى".
وأشارت أصابع الاتهام تحديدا إلى عضو هيئة علماء المسلمين الشيخ عبد الحي يوسف.
سارع عبد الحي إلى نفي وقوفه وراء مثل هذه "الفتوى" ووصف الاتهامات الموجهة له بأنها مجرد افتراء:
لكن نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي يرون أن الحديث المذكور، ليس غريبا على البشير وحاشيته الذين وصفوهم بـ المنافقين وتجار الدين.
ويتهم البشير بقتل عشرات الأشخاص خلال احتجاجات كانون أول/ديسمبر 2018.
وشهد عهده أيضا احتجاجات شعبية أخرى أبرزها تظاهرات آب/سبتمبر 2013 حيث قتل أكثر من 200 شخص، حسب منظمات حقوقية.
وقال محمد عوض إن ما ذكر على لسان حميدتي جريمة أخرى تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها البشير بحق الشعب السوداني:
ويواجه البشير أيضا تهما بالفساد إثر العثور على ملايين الدولارات في منزله بعد الإطاحة به.
ودعا ناشطون على مواقع التواصل إلى تقديم البشير ومن معه إلى محاكمة عاجلة:
وذكرت صحيفة سودانية السبت أن البشير دخل في حالة بكاء هستيري عندما تمت مناداته داخل محبسه في سجن كوبر، بـ "الرئيس المخلوع".
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة أن ما يتسرب عن البشير ورموز نظامه مصدره "أهالي وأقارب المعتقلين".
وذكرت المصادر أن البشير يعاني من "اكتئاب شديد وأنه لا يصدق حتى الآن أنه سجين. الأمر الذي استدعي نقله إلى مستشفى رويال كير".
اعتلى البشير سدة الحكم في السودان في 1989 بعد انقلاب عسكري بدعم من الإسلاميين.
وقد تمت الإطاحة به في 11 نيسان/ أبريل الجاري بعد احتجاجات شعبية اندلعت شرارتها بسبب الغلاء، في 19 كانون أول/ديسمبر 2018.
والآن بات مصير البشير مجهولا سيما أنه مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي، في دارفور.