تشيلسي يدك حصون أرسنال ويتوج بالدوري الأوروبي

سحق تشيلسي غريمه اللندني نادي أرسنال 4-1 ليتوج بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه.

وسجل لتشلسي الفرنسي أوليفييه جيرو (49)، الإسباني بيدرو رودريغيز (60) وهازارد (65 من ركلة جزاء و72)، فيما قلص الفارق لأرسنال النيجيري أليكس ايوبي (69).

وعلى الرغم من انتقادات لاذعة لمدربه الإيطالي الجديد ماوريتسيو ساري، أنهى تشيلسي موسمه بعلامة إيجابية، فتتويج اليوم هو اللقب القاري الخامس الكبير له بعد دوري الأبطال 2012 والدوري الأوروبي 2013 وكأس الكؤوس الأوروبية 1971 و1998.

أما أرسنال فكان يمني النفس بإحراز لقبه القاري الأول منذ كأس الكؤوس الأوروبية 1994، لكن نحسه في المباريات النهائية القارية استمر مع خسارة سادسة في سبع مباريات.

ووقفت جماهير تشيلسي تحية لهازارد عند استبداله في الدقائق الأخيرة، فهذه المباراة قد تكون الأخيرة له مع الفريق بعد ما عبر اللاعب البلجيكي عن رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد بعد انتهاء الموسم.