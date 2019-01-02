تشيلسي يتعاقد مع نجم المنتخب الأميركي

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني الأربعاء أن مهاجمه الدولي الأميركي كريستيان بوليسيك انتقل إلى نادي تشيلسي في صفقة قد تزيد من التكهنات حول مستقبل نجم النادي الإنكليزي إيدن هازارد.

ولم يفصح دورتموند عن تفاصيل حول الصفقة التي تشمل إعارة بوليسيك إلى النادي الألماني حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال دورتموند في بيان إن تشيلسي دفع 64 مليون يورو (73.2 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات الجناح الأيمن البالغ من العمر 20 عاما.

وتتزايد التكهنات حول مستقبل نجم تشيلسي البلجيكي الدولي هازارد وما إذا كان سيرحل إلى ريال مدريد الإسباني الصيف المقبل، وقد يكون بوليسيك البديل لهازارد في حال رحيله.

وكان بوليسيك انتقل إلى دورتموند في شباط/فبراير 2015 قادما من أكاديمية بنسلفانيا كلاسيكس، ولعب 115 مباراة بقميص النادي الألماني سجل خلالها 15 هدفا وصنع 24 آخرين.