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رياضة

تشلسي يسقط مانشستر سيتي للمرة الأولى

من مباراة تشلسي ومانشستر سيتي Photo: AFP

ألحق تشلسي الخسارة الأولى بضيفه مانشستر سيتي هذا الموسم بهدفين مقابل لا شيء فتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بعد فوزه الكبير على بورنموث بأربعة أهداف بينها ثلاثية للمصري محمد صلاح، السبت في المرحلة السادسة عشرة.

وتقدم تشلسي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من تسديدته الوحيدة التي حملت إمضاء لاعب الوسط الدفاعي الفرنسي نغولو كانتي بعد تمريرة عرضية من النجم البلجيكي إدين هازار.

في الشوط الثاني، تحسن أداء تشلسي وتراجعت خطورة سيتي، فأطلق البرازيلي ويليان ركلة حرة تصدى لها مواطنه إيدرسون بنجاح.

وسجل تشلسي هدفه الثاني من رأسية مدافعه البرازيلي دافيد لويز إثر ركنية تراخى لاعبو سيتي في مواجهتها في الدقيقة 78.

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