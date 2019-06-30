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خطفت قلوب لاعبي المنتخب المغربي.. ما قصة الصورة؟

الصورة المتداولة

تفاعل عدد من نجوم المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مع صورة مؤثرة تُظهر مجموعة من الأطفال في منطقة نائية وهم يتابعون مباراة على شاشة هاتف جوال.

يقول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن الصورة لأطفال مغاربة أثناء متابعتهم مباراة للمنتخب المغربي ضمن بطولة كأس أمم أفريقيا.

من حسبا اللاعب مهدي بنعطية
من حسبا اللاعب مهدي بنعطية

قائد المنتخب المغربي المهدي بنعطية نشر الصورة مع تعليق قال فيه "حين نرى هذا لا يمكن سوى أن نرغب في تقديم كل ما نستطيع".

وأضاف "من أجلكم صغاري سنقوم بكل ما نستطيع لنسعدكم".

من حساب اللاعب أشرف حكيمي
من حساب اللاعب أشرف حكيمي

النجم أشرف حكيمي شارك الصورة وأرفقها بعلم المغرب، بينما علق عليها فيصل فجر بعبارة "ديما مغرب".

من حساب فيصل فجر
من حساب فيصل فجر

وكان المنتخب الوطني المغربي قد نجح، مساء الجمعة، في العبور إلى دور ثمن النهائي برسم منافسات كأس أفريقيا للأمم 2019 التي تحتضنها مصر، بعد تغلبه على نظيره الإيفواري بهدف دون مقابل.

المصدر: أصوات مغاربية

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