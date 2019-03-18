'تشابه' أسباب حادثي بوينغ 737

أعلنت وزيرة النقل الإثيوبية أن معطيات الصندوقين الأسودين لطائرة بوينغ 737 ماكس 8 التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، والتي تحطمت في العاشر من آذار/مارس شرق أديس أبابا، أظهرت وجود "تشابه واضح" مع تحطم طائرة من الطراز ذاته في تشرين أول/أكتوبر، تابعة لشركة "ليون إير" الإندونيسية.

وقالت الوزيرة داغماويت موجيس في مؤتمر صحافي الأحد في العاصمة الإثيوبية "خلال تحليل معطيات الصندوق الذي يحوي بيانات الرحلة، لوحظ تشابه واضح بين الرحلة 302 للخطوط الإثيوبية والرحلة 610 لليون إير".

وأوضحت الوزيرة أن بيانات الصندوق الأسود الخاصة بالرحلة 302 تم التحقق منها بواسطة محققين إثيوبيين وأميركيين، مشيرة إلى أن التقرير الأولي عن أسباب تحطم الطائرة الاثيوبية سيصدر خلال 30 يوما.

وأسفر حادث الطائرة الإثيوبية عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 157 شخصا.

وإثر الحادث، أقدمت عدة دول على تعليق استخدام بوينغ 737 ماكس 8، إلى إشعار آخر.