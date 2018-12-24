فيديو.. مشاهد مرعبة لتسونامي إندونيسيا

قدرت وكالة الكوارث الوطنية الإندونيسية الإثنين حصيلة ضحايا تسونامي بأكثر من 370 قتيلا.

وتبذل فرق الإنقاذ جهودا حثيثة للعثور على ناجين من التسونامي الذي ضرب فجأة مساء السبت سواحل مضيق سوندا الذي يفصل بين جزيرتي سومطرة وجاوة.

وقد وقع التسونامي بعد ثوران بركان آناك كراكاتوا.