تسلا تصطدم بشجرة وتشتعل

أدى اشتعال سيارة تسلا من فئة "أس" في فورت لودرديل جنوبي ولاية فلوريدا بعد اصطدامها بمجموعة أشجار، إلى مقتل سائقها.

وحسب تقرير للشرطة، فإن السيارة كانت تسير بسرعة 75-90 ميلا في الساعة فيما الحد الأعلى المسموح للسرعة كان 50 ميلا في الساعة، وبعد اصطدامها بمجموعة أشجار على جانب الشارع أصبحت السيارة أشبه بـ"كرة نار" مشتعلة.

واستطاعت الشرطة تحديد اسم السائق الذي قتل وهو عمر علي.

ورغم قيام السلطات بإطفاء الحريق وقطر المركبة المحترقة من مكان الحادث، عادت عادت لتشتعل عند منطقة البطارية المخصصة لتخزين الطاقة.

وتداول مغردون على تويتر مقاطع مصورة لعمليات إطفاء حريق سيارة تسلا.

وقالت شركة تسلا لموقع "بزنس إنسايدر" إنها تعرب عن تعازيها لذوي السائق، مشيرة إلى أن تقرير السلطات يتحدث عن عامل السرعة الذي أدى إلى الحادث وما حصل للسيارة الكهربائية يمكن أن يحصل للسيارات العادية في مثل هذه الظروف.

ولا تعد هذه أول حادثة يقتل فيها أشخاص داخل سيارة تسلا، إذ توفي شابان خلال أيار/ مايو الماضي في ميامي أيضا بعد اصدام سيارتهم بجدار.