تسعة منهم استقلوه بالخطأ.. هؤلاء ضحايا قارب ميزوري

كشفت مصادر في الشرطة وتقارير صحفية أميركية السبت عن هوية ضحايا القارب السياحي الذي غرق الخميس في بحيرة تيبل روك قرب مدينة برانسون جنوب غرب ولاية ميزوري، وأسفر عن مقتل 17 شخصا بينهم تسعة من عائلة واحدة.

وبين الضحايا أيضا خمسة أطفال، وسائق القارب الذي كان يعمل قسا في إحدى كنائس ولاية رود آيلاند.

وهذه قائمة الضحايا:

- عائلة كولمان (الضحايا التسع):​

I don't even have the words. I've just learned that a friend from Indianapolis lost 9 members of her family in the duck boat incident in Branson, Missouri. THREE GENERATIONS!! I can't! Please pray for the Coleman family and the Indianapolis community. pic.twitter.com/OOSs48vKv7 — Daniel Miller (@Daniel_Miller8) July 21, 2018

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من ولاية إنديانا.

بينهم أربعة أطفال تحت سن العاشرة.

أصغرهم عمره عام، وأكبرهم عمره 76 عاما.

تمكن اثنان من العائلة من النجاة.

شاهد عيان قال إنهم استقلوا القارب المنكوب عن طريق الخطأ، بعد حدوث خلط في التذاكر.

- روبرت ويليامز:

Family members tell CNN that the driver of the duck boat- Robert “Captain Bob” Williams- died in the accident on Table Rock Lake.



His wife, Judy, said: "My husband was a man of God. He'd talk to anybody. He made an effect on many lives. He would give up his life for somebody” pic.twitter.com/prQOhwAzWP — Dianne Gallagher (@DianneG) July 20, 2018

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سائق المركب (73 عاما) وهو قس أسس كنيسة "كينغز كاثيدرال" في مدينة بروفيدنس بولاية رود آيلاند عام 1999.

-ويليام وجانيس برايت:

Janice and William Bright pic.twitter.com/yefHsVcWQ8 — Max Londberg (@MaxLondberg) July 21, 2018

متزوجان منذ 45 عاما، ويليام (65 عاما) وجانيس (63 عاما) من بلدة هيغينزفيل بولاية ميزوري.

- ستيف و لانس سميث:

More pictures of two victims in the Missouri Duck Boat accident. Father and son, Steve and Lance Smith were from Osceola, Arkansas. Ahead at 6 - I talked to their minister and those who knew them. This is an older picture of the two. @LocalMemphis pic.twitter.com/N1Z7vuuN2m — Annette Peagler (@Local24Annette) July 21, 2018

ستيف (53 عاما) معلم من ولاية أركنسو غرق في الحادثة هو وابنه لانس (15 عاما)، بينما نجت ابنته لورين.

- ويليام آشر وصديقته روزميري هامان:

الاثنان من ولاية ميزوري وقالت الشرطة إن آشر توفي عن 69 عاما، وهامان 68 عاما.

- ليسلي دينيسون (64 عاما):

Leslie Dennison was on the duck boat vacationing with her 12-year-old granddaughter when it sank. Her son tells @KMOV she threw her granddaughter to rescue crews, but did not survive herself. We take a look at the selfless life she lived at 7:30 a.m. #TableRockTragedy pic.twitter.com/sqUxMz9IUy — Emma Hogg (@EmmaHoggTV) July 21, 2018​

كانت على متن القارب مع حفيدتها أليشا.

دفعت حفيدتها من تحت الماء إلى أعلى قبل أن تلقى حتفها، وهو ما ساهم في نجاة أليشا (12 عاما).​​

يشار إلى أن القارب المنكوب كان يقل 31 شخصا، وقد انقلب بسبب عاصفة هوجاء، في حادثة هي الأولى من نوعها في مقصد سياحي بالولايات المتحدة منذ عقود.