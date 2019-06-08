تسريب مزايا هاتف غالاكسي 'نوت 10 برو'

أظهرت تسريبات جديدة بعضا من مزايا هاتف غالاكسي "نوت 10 برو" الذي تعتزم شركة سامسونغ إطلاقه في النصف الثاني من هذا العام.

ووفقا للتسريبات التي أوردها موقع "أون ليكس" الفرنسي الذي يحظى بمصداقية عالية، سيكون حجم شاشة الهاتف الجديد 6.75 بوصة.

كذلك ستكون الكاميرا الأمامية ومستشعر البصمة للجهاز من ضمن الشاشة التي ستأتي بحواف منحنية.

التسريبات أشارت أيضا إلى أن زر تشغيل الهاتف وأزرار التحكم بالصوت ستكون في الجانب الأيسر، فيما سيكون منفذ "يو أس بي" في الأسفل، ولن يحتوي الجهاز على منفذ خاص بسماعات الأذن أو زر خاص بالمساعد الرقمي "بكس باي".

غالاكسي "نوت 10 برو" سيحتوي على أربع كاميرات خلفية، إحداها ستكون من نوع "تايم أوف فلايت" التي تعمل بأشعة الليزر لقياس عمق الأشياء في الصورة، مع توليد خلفيات ضبابية وصور حادة لموضوع الصورة في المقدمة.