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علوم و تكنولوجيا

تسجيل دواء أميركي لمعالجة سرطان الثدي

شعار محاربة سرطان الثدي. أرشيفية

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية "أف دي أيه" بداية الأسبوع الجاري على تسجيل دواء جديد للمصابين بسرطان الثدي المبكر.

وقالت "أف دي أيه" إن دواء (Kadcyla, Ado-trastuzumab) سيساعد في علاج نوع من أنواع سرطان الثدي المبكر الذي يسببه هرمون (HER2-positive) وهو مسؤول عن 20-30 في المئة من أورام الثدي السرطانية.

وأشارت إلى أن اختيار المرضى الذين سيجري علاجهم بـ "أدو-تراستوزوماب" سيكون من خلال حملة خاصة ستوافق عليها مسبقا.

وحددت الجرعة الموصى بها بـ 3.6 ملغم/ كيلوغرام حقنة يتم تكرارها كل ثلاثة أسابيع مع أهمية إجراء فحص خاص بنسبة السمية في الدم.

ويعتبر سرطان الثدي ورما خبيثا يصيب السيدات غالبا، وقد تختلف أعراضه من مصاب إلى آخر.

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