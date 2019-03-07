Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
منوعات

مليونير تايلاندي يبحث عن عريس لابنته

كارنسيتا رودثونغ نقلا عن صفحة فيسبوك لم يتسن للحرة التأكد منها

أعلن مليونير تايلندي عزمه إجراء منافسة من أجل تزويج ابنته، يحصل فيها سعيد الحظ على 10 ملايين بات (ما يقارب 320 ألف دولار).

ويرغب المليونير أرنون رودثونغ (58 عاما) في التقاعد ومنح ابنته كارنسيتا (26 عاما) أعماله، ولكنه يريدها أن تكون برفقة شريك حياتها قبل ذلك.

الزوج المنتظر يجب ألا يكون متعاطيا للمخدرات ولا يلعب القمار.

كارنسيتا رودثونغ ووالدها أرنون نقلا عن صفحة فيسبوك لم يتسن للحرة التأكد منها
كارنسيتا رودثونغ ووالدها أرنون نقلا عن صفحة فيسبوك لم يتسن للحرة التأكد منها

​وأعلن رودثونغ الذي جمع ثروته من زراعة فاكهة الدوريان الاستوائية، تلقيه 100 طلب للزواج، حسب ما نشرت وسيلة إعلام محلية.

وقال الأب إنه سيعلن الشخص المناسب من بين المتقدمين في مطلع نيسان/ أبريل من العام الحالي.

Back to top
XS
SM
MD
LG