لهذا السبب يخسر العالم 30 تريليون دولار سنويا

قال البنك الدولي يوم الأربعاء ان الفشل في السماح للبنات بإنهاء تعليمهن يمكن أن يكلف العالم ما يصل الى 30 تريليون دولار سنويا.

وقال البنك الدولي في تقرير الأربعاء إن هناك أكثر من 130 مليون فتاة، تتراوح أعمارهن بين 6-17 عاما، لا يلتحقن بالمدارس على مستوى العالم.

وفيما ينهي أقل من ثلثي النساء في الدول منخفضة الدخل دراستهن الابتدائية، فإن الثلث فقط من النساء ينهين المرحلة الإعدادية، حسب تقرير البنك الدولي الذي رجح حصول النساء اللواتي أكملن تعليمهن الثانوي على فرص عمل ودخل يقدر بضعف ما تحصل عليه النساء اللواتي لم يلتحقن بالمدارس.

وذكر التقرير أنه في حال حصول كل فتاة في العالم على 12 عاما من التعليم الجيد، فإن ذلك يزيد مكاسب النساء من 15 تريليون دولار إلى 30 تريليون دولار سنوياً.

ومن المكاسب الأخرى لاستكمال الفتيات المرحلة الثانوية انخفاض زواج الأطفال ومعدلات الخصوبة في البلدان ذات النمو السكاني المرتفع، وكذلك انخفاض معدل وفيات الأطفال وسوء التغذية.

وقالت رئيسة البنك الدولي كريستينا غورغييفا "عدم المساواة بين الجنسين يمنع التقدم العالمي. لا يمكننا الاستمرار في ذلك."

وقال كوينتن وودون، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي والمؤلف الرئيسي للتقرير، إن فوائد تعليم الفتيات أعلى بكثير في مستوى المدارس الثانوية مقارنة بالتعليم الابتدائي.

وأضاف لمؤسسة طومسون رويترز "نحتاج بالطبع لضمان إكمال جميع الفتيات دارستهن الابتدائية، لكن هذا وحده لا يكفي".

وقال التقرير إن النساء اللواتي أكملن تعليمهن الثانوي يواجهن مخاطر أقل فيما يتعلق بالعنف على أيدي شركائهن، وسينجبن أطفالا أقل عرضة للإصابة بسوء التغذية، وأوفر حظا في الذهاب إلى المدرسة.

وقالت مالالا يوسف زاي الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2014 في بيان "عندما لا تستطيع 130 مليون فتاة أن يصبحن مهندسات أو صحافيات أو مديرات تنفيذيات، بسبب عدم توفر التعليم، فإن عالمنا يفتقد تريليونات الدولارات".

وقال يوسف زاي وهو ناشط في مجال التعليم أصيب برصاصة في رأسه عندما كان عمره 15 عاما على يد مسلح من طالبان في عام 2012 "هذا التقرير يدل بجلاء على أنه لا يمكننا احتمال تأخير الاستثمار في الفتيات."

ونشر تقرير البنك الدولي عشية عيد ميلاد الناشطة الباكستانية ملالا يوسف والذي يصادف الخميس.