ترودو يعزي بصحافية كندية قتلت في اعتداء بالصومال

دان رئيس وزراء كندا جاستن ترودو الأحد "اعتداء إرهابيا" في الصومال أودى بحياة 26 شخصا على الأقل بينهم صحافية كندية من أصل صومالي.

وقدم ترودو تعازيه "باسم جميع الكنديين" إلى عائلة "هودان نالاييه الصحافية الكندية الصومالية التي قتلت مع زوجها فريد" في الاعتداء الذي شنه متشددون إسلاميون من حركة الشباب على فندق في مدينة كيسمايو الساحلية الصومالية.

وانتهى الهجوم السبت عقب محاصرة دامت حوالي 12 ساعة، وأدى بالإضافة للقتلى إلى سقوط 56 جريحا.

وأشار ترودو الى أن "نالاييه سلطت الضوء على قصص صومالية إيجابية ومحفزة، عملها أظهر كيف أن حرية الصحافة تقدم لنا آفاقا أوسع وتشجع التنوع والتكامل"، مضيفا "أن كندا والمجتمعات الصومالية والأوساط الصحافية في العالم تبكي خسارتها".

وأدان ترودو هذا "الهجوم الإرهابي البغيض"، مشددا على ضرورة "حماية حرية الصحافة التي تعزز مجتمعاتنا وتسمح للديموقراطية بالازدهار".

وأعرب وزير الهجرة الكندي أحمد حسين، وهو من أصول صومالية، السبت عن أسفه لفقدان نالاييه، مشيدا بدورها في إبراز مساهمة الجالية الصومالية في المجتمع الكندي.