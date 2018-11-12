ترودو: كندا استمعت لتسجيلات مقتل خاشقجي

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الاثنين إن استخبارات بلاده استمعت لتسجيلات تركية حول مقتل الصحافي السعودي البارز جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.

وأوضح ترودو في مؤتمر صحافي بالعاصمة الفرنسية باريس أنه شخصيا لم يستمع للتسجيلات لكنه أكد على أن "وكالات الاستخبارات الكندية تعمل عن كثب على هذه القضية مع الاستخبارات التركية".

وأضاف رئيس الوزراء الكندي، الذي تواجد في باريس للمشاركة في فعاليات إحياء ذكرى مئوية نهاية الحرب العالمية الأولى، أنه تحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أسبوعين حول مقتل خاشقجي وكذلك أثناء تواجدهما في باريس ووجه له الشكر حول تعامله مع قضية مقتل الصحافي السعودي.

وكان خاشقجي قد اختفي بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ثم قالت السعودية إنه قتل نتيجة "شجار" قبل أن تذكر أن مقتله تم "بنية مسبقة".

وقال أردوغان السبت إن أنقرة سلمت حكومات الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا تسجيلات صوتية متعلقة بمقتل الصحافي.

ومن جانبه أوضح الرئيس دونالد ترامب أنه يعمل مع الكونغرس وتركيا والسعودية على تحديد المسؤول عن الجريمة.

وقال ترودو: "يجب أن نستمر في التعاون مع حلفائنا حول التحقيقات في المسؤولية عن مقتل جمال خاشقجي ونحن (منخرطون) في محادثات مع حلفائنا، الذين يشاركوننا العقلية، حول الخطوات المقبلة تجاه السعودية".