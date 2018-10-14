تركيا.. مقتل 19 مهاجرا بينهم أطفال في تحطم شاحنة

قتل 19 شخصا بينهم أطفال الأحد عندما انحرفت عربة تقل مهاجرين يعتقد أنهم كانوا متوجهين إلى اليونان، عن طريق سريع وسقطت في مجرى ماء بغرب تركيا، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وكانت العربة التي يعتقد أنها شاحنة، تعبر طريقا سريعا قرب مطار إزمير عندما انقلبت وهوت عدة أمتار ووقعت في مجرى مائي، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.

ولم تتضح بعد هويات المهاجرين. وقالت الوكالة إن 19 شخصا لقوا مصرعهم، بعد تقارير أفادت بمقتل 15، فيما أصيب 11 آخرون بجروح.

وأظهرت مشاهد التلفزيون التركي العربة وقد تحولت إلى حطام. وهرع عدد كبير من عناصر الإغاثة إلى مكان الحادث.

وقالت وكالة دوغان للأنباء إن العربة كانت في طريقها إلى سواحل منطقة إزمير، حيث كان يعتزم المهاجرون الانطلاق منها على مركب وصولا إلى جزيرة ساموس اليونانية.

وتفصل جزيرة ساموس بضعة كيلومترات عن شبه جزيرة ديليك بشمال تركيا المحاذية لمنطقة إزمير.

وتعد تركيا نقطة عبور للمهاجرين الفارين من بلادهم في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا هربا من الحروب والفقر، سعيا لحياة أفضل في أوروبا عن طريق اليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي.

وعبر مليون مهاجر من تركيا إلى اليونان في 2015، معظمهم في مراكب، متسببين بأزمة فرضت اتفاقا بين أنقرة والاتحاد الأوروبي لوقف تدفق اللاجئين.

وتراجعت أعداد المهاجرين منذ التوصل للاتفاق لكن البعض ما زالوا يقومون بالرحلة المحفوفة بالمخاطر.

وبحسب أرقام الأمم المتحدة فإن أكثر من 24 ألف مهاجر وصلوا اليونان بحرا حتى الآن هذا العام، وقضى 118 مهاجر غرقا في محاولة العبور.