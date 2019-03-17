تركيا: مقتل جنديين شمالي العراق

قالت وزارة الدفاع التركية إن جنديين تركيين قتلا وأصيب ثمانية آخرون السبت في اشتباك خلال عمليات في شمال العراق.

وأضافت الوزارة في بيان أن ستة مسلحين من بينهم امرأة تم "تحييدهم" خلال العمليات. ويستخدم الجيش التركي تعبير التحييد للإشارة إلى قتل أو اعتقال أو إصابة المسلحين.

وتشن تركيا بشكل متكرر ضربات جوية على مواقع لحزب العمال الكردستاني في شمالي العراق.

وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. وحمل الحزب السلاح على مدى نحو 30 عاما في جنوب شرقي تركيا ذي الأغلبية الكردية ما أسفر عن مقتل نحو 40 ألف شخص.