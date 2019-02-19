تركيا.. مذكرات توقيف بحق 342 شخصا

أصدرت السلطات التركية الثلاثاء مذكرات توقيف بحق 324 شخصا يشتبه بارتباطهم بحركة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بأنه خلف محاولة الانقلاب التي وقعت في تموز/يوليو 2016، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية.

وأصدر المذكرات مدعون عامون في مختلف المحافظات، لكن خصوصا في إسطنبول وأنقرة وإزمير في إطار تحقيقات بشأن شبكات تابعة لغولن.

وأعلن مكتب المدعي العام في أنقرة صباحا توقيف 30 شخصا من أصل 89 طلب إلقاء القبض عليهم.

وأصدرت مذكرات توقيف بحق 182 شخصا في 42 محافظة أخرى من قبل سلطات إزمير غرب تركيا، بحسب وكالة دوغان الخاصة.

وأفادت وكالة الأناضول الرسمية أيضا أن مدعي عام إسطنبول أصدر مذكرات توقيف بحق 53 عسكريا في الخدمة.

وتتواصل عمليات التوقيف التي أطلقت بعد محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو 2016 بنمط ثابت، مع تنفيذ عشرات إن لم يكن المئات من الاعتقالات بشكل دوري.

وخلال الأسبوع الماضي، أوقف أكثر من 760 شخصاً في كافة أنحاء البلاد، ولم يطلق سراح سوى 138 منهم لاحقاً، 122 من هؤلاء خاضعون لرقابة قضائية، بحسب بيان صادر الجمعة عن مدعي عام أنقرة.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة، اعتقل أكثر من 22 ألف شخص، وأبعد 140 ألف شخص من مناصبهم أو أوقفوا عن العمل.

وتتهم السلطات التركية غولن بتدبيره عملية الانقلاب، لكن رجل الدين الذي يعيش منذ 20 عاما في الولايات المتحدة، ينفي كليا أي علاقة له بالأمر.