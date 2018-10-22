تركيا: لن يبقى سر في قضية خاشقجي

تعهدت الرئاسة التركية الاثنين بـ"ألا يبقى سر" في قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول.

وقال المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين في مؤتمر صحافي "منذ البداية، خط رئيسنا واضح: لن يبقى سر بشأن هذه القضية. على المستوى القضائي، سنذهب إلى عمق هذه القضية. هدفنا الأخير هو الكشف عن كل جوانبها".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الأحد أنه سيكشف الثلاثاء "الحقيقة كاملة" عن القضية.

كما نشرت وسائل الإعلام التركية الاثنين معلومات جديدة تشير، بحسب قولها، إلى "تورط" ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في العملية.

وقالت صحيفة "يني شفق" التركية الموالية للحكومة إن المسؤول الأمني السعودي ماهر عبد العزيز مترب المشتبه بأنه قائد العملية، اتصل ببدر العساكر، مدير مكتب الأمير محمد "أربع مرات بعد الجريمة".

وعثر المحققون الأتراك في القضية على سيارة تحمل لوحة تسجيل دبلوماسية سعودية في موقف سيارات تحت الأرض في منطقة سلطان غازي شمال اسطنبول.

وقالت وسائل إعلام محلية الاثنين إنه تم منع السلطات التركية من تفتيش السيارة بسبب عدم الحصول على تصريح من القنصلية السعودية، مرجحة السماح بذلك الثلاثاء.

ونقلت رويترز عن مصادر استخباراتية تركية وأخرى عربية مقربة من أفراد في العائلة المالكة السعودية، قولها إن سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي تكلم مع خاشقجي أثناء وجوده في القنصلية السعودية عبر سكايب ووجه له شتائم ومن ثم طلب من الموجودين "إحضار رأس خاشقجي".

وذكرت المصادر ذاتها لرويترز أن الصوت الخاص بمكالمة سكايب موجود بحوزة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويعرف عن القحطاني قربه من ولي العهد، وقد ظهر برفقته في صور مع العديد من الملوك والرؤساء والزعماء في حفلات عشاء خاصة.

وكان الملك سلمان قد أعفى القحطاني من منصبه الجمعة.