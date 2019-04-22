تركيا.. قرارات باعتقال 50 ضابطا

أصدرت السلطات التركية، قرارات باعتقال 50 ضابطا من القوات البرّية التركية، من بينهم 35 شخصا على رأس عملهم.

وتتهم السلطات التركية هؤلاء الضباط، بالانتماء لجماعة فتح الله غولن، المصنّفة في تركيا على أنها منظمة إرهابية، وبأنها تقف خلف محاولة انقلاب 2016.

وينفي رجل الدين فتح الله غولن أي علاقة له بمحاولة الانقلاب.

وتعتقل السلطات التركية عشرات الآلاف من الموظفين العسكريين والمدنيين، منذ 15 تموز/يوليو 2016، بتهمة الاشتراك بالمحاولة الانقلابية.

وتتواصل عمليات التحقيق مع عشرات الآلاف، في الوقت الذي فُصل فيه نحو مئة وسبعين ألف شخص من وظائفهم، وأغلقت مئات المؤسسات التي تقول السلطات التركية إنها كانت تتبع لجماعة فتح الله غولن.