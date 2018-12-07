تركيا.. قرارات باعتقال 152 شخصا

اعتقلت السلطات التركية عشرات الأشخاص، بعد إصدار مذكرات اعتقال الجمعة بحق 152 شخصا بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله غولن التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية في صيف 2016.

ففي أنقرة وحدها أصدر الادعاء العام التركي قرارات اعتقال بحق 87 عنصرا من الضباط والعناصر الحاليين والسابقين في القوات الجوية التركية.

وفي مدينة أزمير غربي تركيا صدرت قرارات اعتقال بحق 62 شخصا من الموظفين العاملين في القصور العدلية (سلك القضاء)، من العسكريين والمدنيين.

وفي ولاية كارابوك التركية، أصدر الادعاء العام قرارات اعتقال بحق خمسة أشخاص.