تركيا: قادرون على إقامة منطقة آمنة في سوريا بمفردنا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الخميس إن بلاده لديها القدرة على إقامة منطقة آمنة في سوريا بمفردها، لكنها لن تستبعد الولايات المتحدة أو روسيا أو أي دول أخرى تريد أن تتعاون في هذه المسألة.

وبعد قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأميركية من سوريا، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه وترامب بحثا إقامة أنقرة منطقة آمنة داخل سوريا بعمق 20 ميلا.

وقال جاويش أوغلو لقناة تلفزيونية محلية إن ما من شيء مؤكد بعد بشأن إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا، لكن هناك توافقا في وجهتي النظر التركية والأميركية باستثناء بضع نقاط.

وأضاف "يمكننا إقامة منطقة آمنة بنفسنا لكننا لن نستبعد الولايات المتحدة أو روسيا أو أي دول أخرى إذا أرادت أن تتعاون".

وفي تصريحاته التي تأتي بعد لقاء بين أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الأربعاء، قال جاويش أوغلو إن أنقرة وموسكو لديهما نفس التوجه فيما يتصل بالحل السياسي في سوريا باستثناء مسألة بقاء الرئيس بشار الأسد في منصبه.

ومضى قائلا إن تركيا تجري اتصالات غير مباشرة مع الحكومة السورية، من دون الإدلاء بتفاصيل.

وقال أيضا إن مناقشات بدأت بين تركيا والولايات المتحدة بشأن من سيكون في إدارة مدينة منبج السورية الخاضعة حاليا لسيطرة مقاتلين متحالفين مع قوات كردية مدعومة من الولايات المتحدة.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية جماعة إرهابية. وقال أردوغان الاثنين إن بلاده لن تسمح بأن تصبح المنطقة الآمنة التي تفكر في إقامتها في سوريا قاعدة للمسلحين الأكراد.

وقال جاويش أوغلو إن المبعوث الأميركي الخاص لسوريا جيم جيفري سيزور أنقرة الخميس ويجري محادثات مع مسؤولين أتراك.