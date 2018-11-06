تركيا عن مقتل خاشقجي: لدينا دليل لم نعلن عنه بعد

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن أنقرة تمتلك دليلا حول ظروف مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي "لم تعلن عنه للرأي العام بعد".

وأضاف الوزير في تصريحات خلال زيارته لليابان، أن 15 شخصا متهمين بقتله ما كانوا لينفذوا هذه المهمة من دون صدور أوامر لهم.

وأشار إلى أنه لم يستطع الحصول على إجابات من السعودية بشأن من أصدر الأوامر بقتل خاشقجي.

وتابع أوغلو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ثقة بأن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لم يصدر هذا الأمر.

وأكد أن المملكة مسؤولة عن توضيح ملابسات جريمة قتل الصحافي داخل قنصليتها باسطنبول يوم الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكانت الرياض قد قالت إن خاشقجي قتل خلال شجار داخل قنصليه بلاده في إسطنبول، ثم ذكرت لاحقا أن المتهمين بقتل الصحافي السعودي فعلوا ذلك بنية مسبقة.

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